Эксперты оценили падение рынка видеопиратства в России

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Эксперты компании Group-IB оценили падение рынка видеопиратства в России.
Эксперты оценили падение рынка видеопиратства в России
  • © JOEL SAGET
  • AFP

Об этом сообщает «Газета.Ru».

В 2018 году объём пиратского рынка оценивался в $87 млн, в 2019-м — в $63,5 млн.

Специалисты связывают произошедшее с закрытием нелегальных провайдеров Moonwalk и HDGO, а также с временной блокировкой Kodik.

Тем не менее, считают в Group-IB, пиратам удалось достаточно быстро прийти в себя.

«Уже в конце прошлого года индустрия нелегального распространения контента смогла привлечь инвестиции, перегруппироваться и использовать новые технические возможности для активного противодействия не только правообладателям, но и правоохранительным органам», — отмечается в отчёте.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на Group-IB сообщала, что число краж с банковских счетов с использованием переводов с карты на карту выросло за время пандемии.

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