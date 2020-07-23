Эксперты оценили падение рынка видеопиратства в России
- © JOEL SAGET
- AFP
Об этом сообщает «Газета.Ru».
В 2018 году объём пиратского рынка оценивался в $87 млн, в 2019-м — в $63,5 млн.
Специалисты связывают произошедшее с закрытием нелегальных провайдеров Moonwalk и HDGO, а также с временной блокировкой Kodik.
Тем не менее, считают в Group-IB, пиратам удалось достаточно быстро прийти в себя.
«Уже в конце прошлого года индустрия нелегального распространения контента смогла привлечь инвестиции, перегруппироваться и использовать новые технические возможности для активного противодействия не только правообладателям, но и правоохранительным органам», — отмечается в отчёте.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на Group-IB сообщала, что число краж с банковских счетов с использованием переводов с карты на карту выросло за время пандемии.