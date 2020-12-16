В Великобритании за сутки выявили более 18 тысяч случаев коронавируса

В Великобритании число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки увеличилось на 18 450.

Reuters

Об этом свидетельствуют данные на сайте британского правительства. Общее число выявленных случаев достигло 1 888 116. Ранее глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране новой разновидности COVID-19.