В Великобритании за сутки выявили более 18 тысяч случаев коронавируса
В Великобритании число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки увеличилось на 18 450.
- Reuters
Об этом свидетельствуют данные на сайте британского правительства.
Общее число выявленных случаев достигло 1 888 116.
Ранее глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране новой разновидности COVID-19.
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