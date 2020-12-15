Вучич: Сербия не будет вводить санкции против России

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Сербия не будет вводить санкции в отношении России, заявил президент страны Александр Вучич на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Вучич: Сербия не будет вводить санкции против России
  • РИА Новости

«Черногория говорит, что вводит или оставляет санкции по отношению к России. Наверняка они лучшие политики, чем я. Мы не будем вводить санкции России, поэтому, видимо, они лучше знают собственные интересы. Мы видим их различно, и в этом суть свободной и независимой страны, что может принимать самостоятельные решения», — цитирует ТАСС Вучича.

Он подчеркнул, что Белград продолжит развивать дружеские и партнёрские отношения с Москвой.

Ранее председатель сербского парламента Майя Гойкович заявляла, что Сербия не намерена вводить санкции против России.

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