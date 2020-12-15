Кучерена призвал Трампа и Байдена прекратить дело против Сноудена
- AFP
«Если такой вопрос окажется в повестке дня, то эта повестка дня должна диктовать новому президенту США ещё раз посмотреть на эту проблему и, соответственно, прекратить всякие уголовные преследования Сноудена», — цитирует Интерфакс адвоката.
Как подчеркнул Кучерена, Сноуден «преследуется исключительно за правду».
Он считает, что Трамп «мог бы войти в историю как великий гуманист и принять решение» прекратить уголовное преследование Сноудена.
В августе Трамп заявлял, что намерен серьёзно рассмотреть возможность помилования Сноудена.