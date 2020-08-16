Трамп обещал рассмотреть ситуацию со Сноуденом

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Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается серьёзно рассмотреть возможность помилования экс-сотрудника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена.
Трамп обещал рассмотреть ситуацию со Сноуденом
  • Reuters

«Я не так хорошо осведомлён о ситуации со Сноуденом, но я начну её изучать», — цитирует ТАСС ответ Трампа на вопрос о том, хочет ли он помиловать Сноудена.

Он отметил, что очень внимательно изучит эту ситуацию.

23 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что публикация книги «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома» бывшего советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона сравнима с деятельностью Эдварда Сноудена.

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