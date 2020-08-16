Трамп обещал рассмотреть ситуацию со Сноуденом
- Reuters
«Я не так хорошо осведомлён о ситуации со Сноуденом, но я начну её изучать», — цитирует ТАСС ответ Трампа на вопрос о том, хочет ли он помиловать Сноудена.
Он отметил, что очень внимательно изучит эту ситуацию.
23 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что публикация книги «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома» бывшего советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона сравнима с деятельностью Эдварда Сноудена.