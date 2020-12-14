Эрдоган объявил о комендантском часе в Турции в новогодние праздники
- Reuters
«Будет введён комендантский час на четыре дня, с 21:00 31 декабря до 05:00 4 января, во время новогодних каникул в рамках мер против коронавируса», — цитирует его Daily Sabah.
Эрдоган также отметил, что принятые в Турции меры привели к сокращению числа новых случаев COVID-19.
Накануне в Турции зафиксировали 26 919 случаев коронавируса.
Эрдоган заявил о намерении сделать прививку от коронавируса после начала вакцинации в республике.