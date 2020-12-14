Байден обошёл Трампа по голосам выборщиков

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обошёл американского лидера Дональда Трампа по числу голосов выборщиков. Об этом свидетельствуют результаты, опубликованные на сайте Washington Post.
Байден обошёл Трампа по голосам выборщиков
  • Reuters

Так, Байден в настоящее время набирает 146 голосов выборщиков, Трамп — 79.

Ранее выборщики штата Джорджия отдали свои голоса (16) за Байдена.

Выборщики в Теннесси проголосовали за Трампа.

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