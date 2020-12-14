Байден обошёл Трампа по голосам выборщиков
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обошёл американского лидера Дональда Трампа по числу голосов выборщиков. Об этом свидетельствуют результаты, опубликованные на сайте Washington Post.
- Reuters
Так, Байден в настоящее время набирает 146 голосов выборщиков, Трамп — 79.
Ранее выборщики штата Джорджия отдали свои голоса (16) за Байдена.
Выборщики в Теннесси проголосовали за Трампа.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен