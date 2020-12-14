Лавров: Россия и ОАЭ обсуждают вопрос производства вакцины «Спутник V»

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и ОАЭ обсуждают возможность лицензионного производства вакцины от коронавируса «Спутник V».
Лавров: Россия и ОАЭ обсуждают вопрос производства вакцины «Спутник V»
  • РИА Новости

Соответствующее заявление Лавров сделал на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

«У нас развивается сотрудничество по борьбе с коронавирусной инфекцией. В ОАЭ сейчас начинается третья фаза клинических испытаний вакцины «Спутник V», обсуждается возможность лицензионного производства этой вакцины», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что компания AstraZeneca приняла предложение разработчиков вакцины «Спутник V» о комбинации медицинских препаратов.

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