В Лейпциге произошли столкновения между демонстрантами и полицией
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление саксонской полиции.
Уточнятся, что примерно 300 человек вышли на акцию протеста против лиц правых взглядов в правоохранительных органах.
Участники несогласованного шествия начали кидать в полицейских, охранявших порядок, камни, бутылки и петарды.
Около 20:00 (22:00 мск) демонстрация закончилась.
Ранее в Париже акция протеста против законопроекта «О глобальной безопасности» переросла в беспорядки. Демонстранты закидали полицейских петардами, подожгли несколько автомобилей, а также построили баррикады на улицах города.