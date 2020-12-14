В Лейпциге произошли столкновения между демонстрантами и полицией

В немецком городе Лейпциг демонстрация переросла в столкновения между протестующими и полицией.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление саксонской полиции.

Уточнятся, что примерно 300 человек вышли на акцию протеста против лиц правых взглядов в правоохранительных органах.

Участники несогласованного шествия начали кидать в полицейских, охранявших порядок, камни, бутылки и петарды.

Около 20:00 (22:00 мск) демонстрация закончилась.

Ранее в Париже акция протеста против законопроекта «О глобальной безопасности» переросла в беспорядки. Демонстранты закидали полицейских петардами, подожгли несколько автомобилей, а также построили баррикады на улицах города.