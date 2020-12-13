Завод Pfizer начал поставку первой партии вакцины от COVID-19 в США
- Reuters
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Pfizer.
Грузовики доставят в медучреждения 500 тыс. доз вакцины от коронавируса.
Предполагается, что вакцинация социальных и медицинских работников может стартовать в США с понедельника, 14 декабря, если не потребуется дополнительного обучения персонала.
Ранее сообщалось, что вакцина против COVID-19 от Pfizer поступит в центры распространения в 636 населённых пунктов США 14 декабря.
12 декабря Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило вакцину от компании Pfizer для использования в экстренных случаях.