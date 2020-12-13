Завод Pfizer начал поставку первой партии вакцины от COVID-19 в США

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С завода американской фармацевтической корпорации Pfizer в Каламазу (штат Мичиган) выехали грузовики с первой партией вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, которые доставят её в 145 департаментов здравоохранения и больниц на территории США.
Завод Pfizer начал поставку первой партии вакцины от COVID-19 в США
  • Reuters

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Pfizer.

Грузовики доставят в медучреждения 500 тыс. доз вакцины от коронавируса.

Предполагается, что вакцинация социальных и медицинских работников может стартовать в США с понедельника, 14 декабря, если не потребуется дополнительного обучения персонала.

Ранее сообщалось, что вакцина против COVID-19 от Pfizer поступит в центры распространения в 636 населённых пунктов США 14 декабря.

12 декабря Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило вакцину от компании Pfizer для использования в экстренных случаях.

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