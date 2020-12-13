В США назвали сроки распределения вакцины от COVID-19 по всей стране

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В США заявили, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 производства компании Pfizer поступит в центры распространения по всей стране 14 декабря.
В США назвали сроки распределения вакцины от COVID-19 по всей стране
  • Reuters

Об этом пишет CBS News со ссылкой на генерала Густава Перна, оперативного руководителя программы по противодействию COVID-19.

Отмечается, что вакцина поступит в 636 населённых пунктов по всей стране.

Первыми вакцину получат медицинские работники.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило вакцину от компании Pfizer для использования в экстренных случаях.

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