В США назвали сроки распределения вакцины от COVID-19 по всей стране
- Reuters
Об этом пишет CBS News со ссылкой на генерала Густава Перна, оперативного руководителя программы по противодействию COVID-19.
Отмечается, что вакцина поступит в 636 населённых пунктов по всей стране.
Первыми вакцину получат медицинские работники.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило вакцину от компании Pfizer для использования в экстренных случаях.