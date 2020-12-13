Лавров и глава МИД ОАЭ проведут переговоры в Москве

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров 14 декабря встретится в Москве с коллегой из ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.
Лавров и глава МИД ОАЭ проведут переговоры в Москве
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«Планируется рассмотреть комплекс практических вопросов дальнейшего развития российско-эмиратских связей, особый характер которых был закреплён в Декларации о стратегическом партнёрстве между двумя странами от 1 июня 2018 года», — говорится в сообщении МИД.

Ещё одной темой встречи станет расширение торгово-экономического партнёрства.

«Продолжается эффективное взаимодействие РФПИ с профильными эмиратскими ведомствами в области борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. В настоящее время в ОАЭ проходит третья фаза испытаний новой российской вакцины «Спутник V», — напомнили в министерстве.

В ноябре Россия увеличила число рейсов в ряд стран, в том числе в Объединённые Арабские Эмираты.

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