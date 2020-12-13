Американский музыкант Чарли Прайд умер после заболевания COVID-19

Американский музыкант Чарли Прайд скончался в возрасте 86 лет из-за осложнений после заболевания коронавирусом.

«С глубокой скорбью мы подтверждаем, что Чарли Прайд скончался сегодня утром, в субботу, 12 декабря 2020 года, в Далласе, штат Техас, из-за вызванных COVID-19 осложнений в возрасте 86 лет» — говорится в сообщении в Facebook исполнителя.

Отмечается, что Прайд был госпитализирован из-за симптомов коронавируса в конце ноября.

Также сообщается, что музыкант хотел был, чтобы его поклонники вопронимали этот вирус серьёзно.

5 ноября бывший солист Uriah Heep британский музыкант Кен Хенсли умер на 76-м году жизни.