Умер бывший солист Uriah Heep

Бывший солист Uriah Heep британский музыкант Кен Хенсли умер на 76-м году жизни.

«Пишу с тяжёлым сердцем, чтобы сообщить вам, что мой брат Кен Хенсли мирно скончался в среду вечером. Его красавица жена Моника была рядом с ним и создавала ему комфорт в те последние минуты, что он был с нами», — написал в Facebook брат музыканта Тревор Хенсли.

Он не привёл причину смерти, но заметил, что смерть брата была для него неожиданной.

Кен Хенсли будет кремирован во время частной церемонии в Испании.

19 сентября на 74-м году жизни умер бывший барабанщик Uriah Heep Ли Керслейк.