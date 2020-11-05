Умер бывший солист Uriah Heep

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Бывший солист Uriah Heep британский музыкант Кен Хенсли умер на 76-м году жизни.
Умер бывший солист Uriah Heep
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«Пишу с тяжёлым сердцем, чтобы сообщить вам, что мой брат Кен Хенсли мирно скончался в среду вечером. Его красавица жена Моника была рядом с ним и создавала ему комфорт в те последние минуты, что он был с нами», — написал в Facebook брат музыканта Тревор Хенсли.

Он не привёл причину смерти, но заметил, что смерть брата была для него неожиданной.

Кен Хенсли будет кремирован во время частной церемонии в Испании.

19 сентября на 74-м году жизни умер бывший барабанщик Uriah Heep Ли Керслейк. 

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