Премьер Эстонии возвращается к работе после самоизоляции
- Reuters
«Я возвращаюсь к нормальной жизни. Второй тест на COVID-19, который можно провести при тесном контакте с пациентом на десятый день изоляции, был отрицательным», — написал Ратас.
Он отметил, что продолжит работать «по возможности удалённо и с минимальным числом контактов за пределами дома».
Ранее эстонский премьер ушёл на самоизоляцию после контакта с лицом, сдавшим впоследствии положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд также ушла на самоизоляцию.