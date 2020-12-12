Премьер Эстонии возвращается к работе после самоизоляции

Находившийся на самоизоляции премьер-министр Эстонии Юри Ратас сдал отрицательный тест на коронавирус и возвращается к работе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Я возвращаюсь к нормальной жизни. Второй тест на COVID-19, который можно провести при тесном контакте с пациентом на десятый день изоляции, был отрицательным», — написал Ратас.

Он отметил, что продолжит работать «по возможности удалённо и с минимальным числом контактов за пределами дома».

Ранее эстонский премьер ушёл на самоизоляцию после контакта с лицом, сдавшим впоследствии положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд также ушла на самоизоляцию.