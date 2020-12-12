Глава республиканцев Техаса предложил создание Союза штатов

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Председатель Республиканской партии штата Техас Аллен Уэст предложил создать Союз штатов в ответ на решение Верховного суда отклонить иск о пересмотре итогов выборов в ряде штатов.

«Возможно, законопослушные штаты должны объединиться и сформировать Союз штатов, которые будут придерживаться Конституции», — говорится в заявлении Уэста на сайте Республиканской партии Техаса.

По его словам, Верховный суд, отвергнув иск, постановил, что штат может предпринимать неконституционные действия.

Он отметил, что это решение будет иметь далеко идущие последствия для страны.

Ранее сообщалось, что верховный суд США отказался рассмотреть иск Техаса, который требовал признать недействительными итоги выборов в ряде штатов.

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