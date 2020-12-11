В ВОЗ рассказали о росте смертности от COVID-19 в мире

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Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове рассказала о росте смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
В ВОЗ рассказали о росте смертности от COVID-19 в мире
  • Reuters

«В то время как мы видим во многих странах Европы снижение количества заболеваний, по всему миру растёт процент смертности. За последние шесть недель рост был на 60%», — цитирует её РИА Новости.

Как уточнила Керкхове, уровень смертности неравномерно распределён в мире, однако в Европе данная статистика показывает почти 100%-ный рост.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус попросил доноров в срочном порядке выделить $4,3 млрд для приобретения вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 для наиболее нуждающихся стран.

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