В ВОЗ рассказали о росте смертности от COVID-19 в мире

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове рассказала о росте смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.

«В то время как мы видим во многих странах Европы снижение количества заболеваний, по всему миру растёт процент смертности. За последние шесть недель рост был на 60%», — цитирует её РИА Новости.

Как уточнила Керкхове, уровень смертности неравномерно распределён в мире, однако в Европе данная статистика показывает почти 100%-ный рост.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус попросил доноров в срочном порядке выделить $4,3 млрд для приобретения вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 для наиболее нуждающихся стран.