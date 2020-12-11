Глава ВОЗ призвал выделить $4,3 млрд на вакцину для нуждающихся стран
- Reuters
Он отметил, что ВОЗ столкнулась «с немедленным дефицитом в $4,3 млрд на приобретение вакцин от COVID-19 для наиболее нуждающихся государств».
«Я призываю доноров заполнить этот пробел быстро, чтобы можно было зарезервировать вакцины от COVID-19, спасти жизни и ускорить подлинное восстановление глобальной экономики», — цитирует его ТАСС.
Ранее Гебрейесус заявлял, что большая часть населения Земли остаётся восприимчивой к инфицированию коронавирусом.