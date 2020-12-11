Глава ВОЗ призвал выделить $4,3 млрд на вакцину для нуждающихся стран

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус попросил доноров в срочном порядке выделить $4,3 млрд для приобретения вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 для наиболее нуждающихся стран.
Глава ВОЗ призвал выделить $4,3 млрд на вакцину для нуждающихся стран
  • Reuters

Он отметил, что ВОЗ столкнулась «с немедленным дефицитом в $4,3 млрд на приобретение вакцин от COVID-19 для наиболее нуждающихся государств».

«Я призываю доноров заполнить этот пробел быстро, чтобы можно было зарезервировать вакцины от COVID-19, спасти жизни и ускорить подлинное восстановление глобальной экономики», — цитирует его ТАСС.

Ранее Гебрейесус заявлял, что большая часть населения Земли остаётся восприимчивой к инфицированию коронавирусом.

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