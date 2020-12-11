Следующий саммит ЕАЭС пройдёт в Казахстане в мае 2021 года
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Об этом сообщил глава Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович.
«Предварительно определено на май следующего года заседание Высшего евразийского экономического совета», — цитирует его ТАСС.
На следующем заседании глав стран ЕАЭС планируется представить отчёт о планах по реализации стратегии интеграции до 2025 года и о поручениях по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Глава ЕЭК также сообщил, что в феврале — марте 2021 года состоится межправительственный совет стран ЕАЭС.
Ранее сообщалось, что члены Евразийского экономического союза планируют наладить массовое производство вакцины от COVID-19.