Конте предложил начать вакцинацию от COVID-19 в Европе в один день

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил начать вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе в один день.
Конте предложил начать вакцинацию от COVID-19 в Европе в один день
  • Reuters

Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам очередного саммита ЕС в Брюсселе.

«Мы подчеркнули важность скоординированного подхода к вакцинам. Если нам это удастся, мы постараемся организовать День вакцины, чтобы показать, что Европа начинает действия вместе», — цитирует его РИА Новости.

Ранее лидеры стран Евросоюза в ходе саммита в Брюсселе договорились скоординированно распределять вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.

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