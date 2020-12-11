Конте предложил начать вакцинацию от COVID-19 в Европе в один день

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил начать вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе в один день.

Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам очередного саммита ЕС в Брюсселе.

«Мы подчеркнули важность скоординированного подхода к вакцинам. Если нам это удастся, мы постараемся организовать День вакцины, чтобы показать, что Европа начинает действия вместе», — цитирует его РИА Новости.

Ранее лидеры стран Евросоюза в ходе саммита в Брюсселе договорились скоординированно распределять вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.