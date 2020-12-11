В ЕС решили скоординированно распределять вакцину от коронавируса

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Лидеры стран Евросоюза в ходе саммита в Брюсселе договорились скоординированно распределять вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.
В ЕС решили скоординированно распределять вакцину от коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Мы также говорили о том, что важно, чтобы вакцина распределялась скоординированно, иными словами, чтобы она стала доступна в одно время у всех», — сказала она. 

Меркель добавила, что лидеры ЕС хотят показать, что у всех есть равный доступ к вакцине.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС временно разрешил странам Евросоюза освободить от обложения налогом на добавленную стоимость вакцины от коронавируса и тесты на COVID-19.

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