В ЕС решили скоординированно распределять вакцину от коронавируса

Лидеры стран Евросоюза в ходе саммита в Брюсселе договорились скоординированно распределять вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Мы также говорили о том, что важно, чтобы вакцина распределялась скоординированно, иными словами, чтобы она стала доступна в одно время у всех», — сказала она.

Меркель добавила, что лидеры ЕС хотят показать, что у всех есть равный доступ к вакцине.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС временно разрешил странам Евросоюза освободить от обложения налогом на добавленную стоимость вакцины от коронавируса и тесты на COVID-19.