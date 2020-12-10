Глава Европейского совета заявил о разблокировке бюджета ЕС

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Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил о разблокировке бюджета и фонда восстановления ЕС.
Глава Европейского совета заявил о разблокировке бюджета ЕС
  • Reuters

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Достигнуто соглашение по многолетнему бюджетному плану и фонду восстановления», — отметил Мишель.

Ранее сообщалось, что власти Польши и Венгрии согласились разблокировать бюджет и фонд восстановления ЕС.

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