Глава Европейского совета заявил о разблокировке бюджета ЕС
Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил о разблокировке бюджета и фонда восстановления ЕС.
- Reuters
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Достигнуто соглашение по многолетнему бюджетному плану и фонду восстановления», — отметил Мишель.
Ранее сообщалось, что власти Польши и Венгрии согласились разблокировать бюджет и фонд восстановления ЕС.
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