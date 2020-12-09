Bloomberg: Польша и Венгрия согласились разблокировать бюджет ЕС

Власти Польши и Венгрии согласились разблокировать бюджет и фонд восстановления ЕС.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на польского высокопоставленного правительственного чиновника.

Уточняется, что соглашение об отказе блокировать бюджет ЕС было достигнуто благодаря компромиссу между Варшавой, Будапештом и Берлином.

Данные о сделке агентству подтвердил и венгерский чиновник, знакомый с ходом переговоров.

В материале не уточняется, о чём именно Польше, Венгрии и Германии удалось договориться, однако, по словам собеседников, сделка может быть окончательно оформлена 11 декабря.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша, как и Венгрия, готова наложить вето на бюджет Евросоюза.

Позднее Сейм Польши поддержал ветирование бюджета ЕС.

Причиной вето Венгрии и Польши стало то, что в готовящийся бюджет ЕС будет введён механизм, который связывает выделение финансирования со стороны союза с верховенством закона.