Bloomberg: Польша и Венгрия согласились разблокировать бюджет ЕС

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Власти Польши и Венгрии согласились разблокировать бюджет и фонд восстановления ЕС.
Bloomberg: Польша и Венгрия согласились разблокировать бюджет ЕС
  • Reuters

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на польского высокопоставленного правительственного чиновника.

Уточняется, что соглашение об отказе блокировать бюджет ЕС было достигнуто благодаря компромиссу между Варшавой, Будапештом и Берлином.

Данные о сделке агентству подтвердил и венгерский чиновник, знакомый с ходом переговоров.

В материале не уточняется, о чём именно Польше, Венгрии и Германии удалось договориться, однако, по словам собеседников, сделка может быть окончательно оформлена 11 декабря.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша, как и Венгрия, готова наложить вето на бюджет Евросоюза.

Позднее Сейм Польши поддержал ветирование бюджета ЕС.

Причиной вето Венгрии и Польши стало то, что в готовящийся бюджет ЕС будет введён механизм, который связывает выделение финансирования со стороны союза с верховенством закона.

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