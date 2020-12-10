Советник Кадырова прокомментировал санкции США против ФК «Ахмат»

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Решение США ввести санкции в отношении грозненского футбольного клуба «Ахмат» не повлияют на выступления команды. Об этом заявил советник по спорту главы Чечни Рамзана Кадырова Хайдар Алханов.
Советник Кадырова прокомментировал санкции США против ФК «Ахмат»
  • © fc-akhmat.ru

«Честно говоря, шокирован такой новостью. При чём здесь футболисты, болельщики этого клуба, они чьи-то права нарушили? С другой стороны, что дальше — футболистам «Ахмата» нельзя участвовать в соревнованиях и выступать в США? Да и слава богу, клуб как играл, так и будет играть», — цитирует ТАСС Алханова.

Ранее Минфин США внёс санкционный лист в рамках глобального акта Магнитского футбольный клуб «Ахмат» и фонд главы Чечни Рамзана Кадырова.

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