Советник Кадырова прокомментировал санкции США против ФК «Ахмат»

Решение США ввести санкции в отношении грозненского футбольного клуба «Ахмат» не повлияют на выступления команды. Об этом заявил советник по спорту главы Чечни Рамзана Кадырова Хайдар Алханов.

«Честно говоря, шокирован такой новостью. При чём здесь футболисты, болельщики этого клуба, они чьи-то права нарушили? С другой стороны, что дальше — футболистам «Ахмата» нельзя участвовать в соревнованиях и выступать в США? Да и слава богу, клуб как играл, так и будет играть», — цитирует ТАСС Алханова.

Ранее Минфин США внёс санкционный лист в рамках глобального акта Магнитского футбольный клуб «Ахмат» и фонд главы Чечни Рамзана Кадырова.