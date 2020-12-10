В Сербии за сутки выявили 7393 случая коронавируса
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что всего в стране выявили 249 224 случая инфицирования. Из-за COVID-19 в стране умер 2171 человек.
Ранее власти Сербии приняли решение ужесточить карантинные меры в стране из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В октябре депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.