В Сербии за сутки выявили 7393 случая коронавируса

В Сербии за сутки выявили 7393 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в стране выявили 249 224 случая инфицирования. Из-за COVID-19 в стране умер 2171 человек.

Ранее власти Сербии приняли решение ужесточить карантинные меры в стране из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

В октябре депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.