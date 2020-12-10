В Сербии за сутки выявили 7393 случая коронавируса

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В Сербии за сутки выявили 7393 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19.
В Сербии за сутки выявили 7393 случая коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в стране выявили 249 224 случая инфицирования. Из-за COVID-19 в стране умер 2171 человек.

Ранее власти Сербии приняли решение ужесточить карантинные меры в стране из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

В октябре депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

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