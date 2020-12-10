Дания ужесточила карантинные меры в ряде своих муниципалитетов
- Reuters
«Количество муниципалитетов с жёсткими ограничениями увеличивается на 31», — цитирует его РИА Новости.
Отмечается, что до этого такие ограничения были введены уже в 38 муниципалитетах страны.
По данным агентства, теперь в данных регионах действует запрет на работу баров, ресторанов, театров, спортзалов, а школьники переводятся на дистанционное обучение.
Ранее сообщалось, что Южная Корея ужесточает карантинные меры из-за COVID-19.