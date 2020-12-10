Дания ужесточила карантинные меры в ряде своих муниципалитетов

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Министр здравоохранения Дании Магнус Хеунике заявил, что власти страны увеличили число муниципалитетов, в которых будут действовать ужесточённые карантинные меры в связи с коронавирусом.
Дания ужесточила карантинные меры в ряде своих муниципалитетов
  • Reuters

«Количество муниципалитетов с жёсткими ограничениями увеличивается на 31», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что до этого такие ограничения были введены уже в 38 муниципалитетах страны.

По данным агентства, теперь в данных регионах действует запрет на работу баров, ресторанов, театров, спортзалов, а школьники переводятся на дистанционное обучение.

Ранее сообщалось, что Южная Корея ужесточает карантинные меры из-за COVID-19.

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