Дания ужесточила карантинные меры в ряде своих муниципалитетов

Министр здравоохранения Дании Магнус Хеунике заявил, что власти страны увеличили число муниципалитетов, в которых будут действовать ужесточённые карантинные меры в связи с коронавирусом.

«Количество муниципалитетов с жёсткими ограничениями увеличивается на 31», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что до этого такие ограничения были введены уже в 38 муниципалитетах страны.

По данным агентства, теперь в данных регионах действует запрет на работу баров, ресторанов, театров, спортзалов, а школьники переводятся на дистанционное обучение.

Ранее сообщалось, что Южная Корея ужесточает карантинные меры из-за COVID-19.