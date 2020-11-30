Южная Корея ужесточает карантинные меры из-за COVID-19

Министерство здравоохранения Южной Кореи заявило об ужесточении карантинных мер из-за осложнения ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Как указывает РИА Новости, с 1 декабря уровень социального дистанцирования на всей территории страны, кроме Сеула, возрастёт до 1,5 м.

Под этим шагом, в частности, подразумевается, что компании увеличат долю сотрудников, переведённых на удалённую работу, ношение масок в помещениях и на открытых спортивных аренах станет обязательным, а число зрителей на спортивных мероприятиях сократится до 30% от вместимости стадионов.

Ранее сообщалось, что число случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 62 млн.