Финляндия продлила ограничения на границах до 12 января

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Правительство Финляндии продлило ограничения из-за коронавируса на границе для целого ряда стран, в том числе для России, до 12 января 2021 года.
Финляндия продлила ограничения на границах до 12 января
  • Pixabay

«Госсовет 10 декабря принял решение, что ограничения на границе будут продлены до 12 января», — приводит ТАСС сообщение МВД.

Там отметили, что «различия в ситуации с пандемией в Финляндии и во многих других странах в последнее время стали слишком велики».

«Поэтому для смягчения ограничений нет оснований до тех пор, пока заменяющие их меры, которые сейчас находятся в стадии подготовки, не используются в необходимой степени», — сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Финляндия продлила ограничения на границе с Россией.

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