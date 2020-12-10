Финляндия продлила ограничения на границах до 12 января
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«Госсовет 10 декабря принял решение, что ограничения на границе будут продлены до 12 января», — приводит ТАСС сообщение МВД.
Там отметили, что «различия в ситуации с пандемией в Финляндии и во многих других странах в последнее время стали слишком велики».
«Поэтому для смягчения ограничений нет оснований до тех пор, пока заменяющие их меры, которые сейчас находятся в стадии подготовки, не используются в необходимой степени», — сообщили в министерстве.
Ранее сообщалось, что Финляндия продлила ограничения на границе с Россией.