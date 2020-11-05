Финляндия продлила ограничения на границе с Россией

Власти Финляндии приняли решение продлить действующие в настоящее время ограничения на границе с Россией и рядом других стран до 22 ноября.

«С 9 ноября ограничения на внешних границах снимаются для прибывающих в Финляндию из Сингапура. Ограничения также снимаются для жителей Гонконга и Макао, если ЕС подтвердит достаточный уровень взаимности (в снятии ограничений) с их стороны», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы правительства Финляндии.

Для других не входящих в ЕС и Шенгенскую зону стран передвижение через границу ограничено до 22 ноября.

Контроль на границах внутри Шенгена между Финляндией и всеми странами Шенгенской зоны возвращён до 22 ноября.

Ранее посол Евросоюза в России Маркус Эдерер заявил, что говорить о скором открытии границ Евросоюза для россиян пока преждевременно.