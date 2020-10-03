Посол ЕС в России не видит перспективы ближайшего открытия границ
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- РИА Новости
«Я думаю, сейчас, когда мы видим рост заболеваемости коронавирусом, очень сложно ответить на этот вопрос. Мы видим это и в России, и в ЕС», — приводит РИА Новости его слова.
Он отметил, что ЕС каждые две недели обновляет оценки по возможности открытия границ.
«Я не думаю, что есть немедленная перспектива. Мы сейчас в начале октября — может быть, мы будем иметь лучшие оценки в конце октября», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Финляндия не будет упрощать въезд для россиян.