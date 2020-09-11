Финляндия не будет упрощать въезд для россиян

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Меры правительства Финляндии по упрощению въезда в страну не будут распространяться на Россию.
Финляндия не будет упрощать въезд для россиян
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Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций Финляндии Тимо Харакка.

«Мы придерживаемся списка «зелёных» стран ЕС, Россия туда не входит», — приводит ТАСС его слова.

Финляндия планирует в октябре ввести требование по предъявлению заранее сданного теста на коронавирус при въезде в республику из стран с высоким риском заражения. Это коснётся стран ЕС и Шенгена, а также государств из списка ЕС на открытие границ. Россия пока в этот список не входит.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предлагает создать единый подход к правилам перемещения внутри ЕС для устранения путаницы у путешественников.

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