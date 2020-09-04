ЕК предлагает унифицировать правила перемещения внутри Евросоюза

Еврокомиссия предлагает создать единый подход к правилам перемещения внутри ЕС для устранения путаницы у путешественников. Об этом говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

В Еврокомиссии считают, что гражданам Евросоюза нельзя запрещать перемещения внутри ЕС, но для сдерживания распространения COVID-19 можно предписывать карантины и делать тесты.

«Действительно, очень важно попытаться ограничить распространение вируса. Но граждане часто не понимают, куда они могут отправиться, какие правила они должны соблюдать в пути, что они должны сделать по прибытии. Как убедились многие граждане, эти правила меняются очень часто», — цитирует РИА Новости главу Еврокомиссии.

При этом, как отмечает глава ЕК, в каждой стране Евросоюза действуют свои правила по перемещениям.

Ранее сообщалось, что Финляндия ограничит туристические поездки с рядом стран.