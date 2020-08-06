Финляндия ограничит туристические поездки с рядом стран

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Власти Финляндии вновь вводят ограничения на передвижение между страной и Нидерландами, Бельгией и Андоррой с 10 августа. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на правительство.
Финляндия ограничит туристические поездки с рядом стран
  • Reuters

Как отмечается, заболеваемость коронавирусом в странах, с которыми у Финляндии разрешён туризм, не должна превышать восемь случаев на 100 тыс. населения.

В Нидерландах, Бельгии и Андорре заболеваемость коронавирусом начала расти после предыдущей оценки.

Агентство уточняет, что, таким образом, поездки разрешены между Финляндией и Норвегией, Данией, Исландией, Эстонией, Латвией, Литвой, Италией, Грецией, Лихтенштейном, Мальтой, Германией, Словакией, Венгрией, Кипром, Ирландией, Сан-Марино, Ватиканом, Грузией, Японией, Новой Зеландией, Руандой, Южной Кореей, Таиландом, Тунисом, Уругваем и Китаем (при достижении соглашения с ЕС).

Ранее власти Финляндии продлили ограничения на пересечение границы с Россией до 25 августа.

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