Финляндия продлила ограничения на границе с Россией

Власти Финляндии продлили ограничения на пересечение границы с Россией до 25 августа. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге.

В генконсульстве уточнили, что, согласно решению правительства Финляндии, ограничения на границе с определённой страной можно снять, когда показатель заболеваемости коронавирусом в ней будет составлять не более восьми случаев инфицирования на 100 тыс. человек.

«Данный показатель должен сохраняться как минимум в течение 14 дней», — заявили в дипмиссии.

Ограничения будут сохранены до 25 августа. Через несколько недель ожидается новое рассмотрение этого вопроса.

Ранее правительство России разрешило въезд в страну гражданам Турции, Великобритании и Танзании.