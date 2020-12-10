Захарова прокомментировала ситуацию с контролем над вооружениями

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в вопросе о продлении договора о СНВ просматривается стремление Вашингтона переложить на Москву ответственность за тупик, в который были заведены консультации по данной теме.
Захарова прокомментировала ситуацию с контролем над вооружениями
  • РИА Новости

Она прокомментировала заявление спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.

Захарова рассказала, что Биллингсли негативно отреагировал на предложение России, сделанное ещё в 2018 году, о принятии заявления касательно недопустимости ядерной войны.

По её словам, сам отказ США от российского предложения «вряд ли может вызвать удивление на фоне целенаправленно проводимого Вашингтоном курса на понижение порога применения ядерного оружия и активную реализацию военных программ», которые свидетельствуют «об опасном и абсурдном намерении США вести ядерную войну и побеждать в ядерных конфликтах».

«В вопросе о продлении Договора о СНВ также просматривается стремление переложить на российскую сторону ответственность за тупик, в который администрация США завела консультации по данной тематике своими бесконечными попытками «поднять планку» и выторговать для себя существенные односторонние преимущества», — сказала Захарова.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва выступает за сохранение ДСНВ и не будет ввязываться в новую гонку вооружений.

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