Антонов: Россия не намерена ввязываться в гонку вооружений

Россия выступает за сохранение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и не будет ввязываться в новую гонку вооружений. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

«Мы никогда не скрывали, что хотели бы сохранить ДСНВ, но не для того, чтобы зафиксировать какие-то псевдопреимущества. А для того, чтобы не допустить обрушения отношений между Россией и США в области стратегической безопасности», — приводит РИА Новости его слова на онлайн-конференции.

Антонов отметил, что Москве требуется время для создания новых договорённостей, которые смогли бы учитывать «появившиеся за последние годы новые вызовы и угрозы безопасности».

«Россия — предсказуемая ядерная держава. При любых обстоятельствах мы не будем ввязываться в гонку вооружений, которой нам открыто угрожают», — добавил посол.

По его словам, Москва ответственно относится к «роли гаранта международной безопасности» и намерена делать «всё необходимое для сохранения стратегической безопасности».

Ранее в ООН призвали Россию и США продлить ДСНВ на пять лет, как это предусмотрено положениями соглашения.