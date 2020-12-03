Антонов: Россия не намерена ввязываться в гонку вооружений
- globallookpress.com
«Мы никогда не скрывали, что хотели бы сохранить ДСНВ, но не для того, чтобы зафиксировать какие-то псевдопреимущества. А для того, чтобы не допустить обрушения отношений между Россией и США в области стратегической безопасности», — приводит РИА Новости его слова на онлайн-конференции.
Антонов отметил, что Москве требуется время для создания новых договорённостей, которые смогли бы учитывать «появившиеся за последние годы новые вызовы и угрозы безопасности».
«Россия — предсказуемая ядерная держава. При любых обстоятельствах мы не будем ввязываться в гонку вооружений, которой нам открыто угрожают», — добавил посол.
По его словам, Москва ответственно относится к «роли гаранта международной безопасности» и намерена делать «всё необходимое для сохранения стратегической безопасности».
Ранее в ООН призвали Россию и США продлить ДСНВ на пять лет, как это предусмотрено положениями соглашения.