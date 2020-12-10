RT выпустил ролик «Зелёная угроза»

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RT представил ролик «Зелёная угроза» к 15-летию первого международного информационного телеканала в России.

«15 лет назад в мире появилось новое «оружие» массовой коммуникации — RT. О нём говорят, его любят и ненавидят, ему пытаются подражать! Канал собрал более 12 млрд просмотров «вредоносного» контента на YouTube», — говорится в описании к ролику. 

Видео представляет собой «памятку на случай попадания RT в глаза, уши и мозги».

Ранее RT выпустил ролик, в котором представил, о чём разговаривают со своими психологами ведущие политики мира в преддверии 15-летия телеканала.

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