RT выпустил шуточный ролик к 15-летию телеканала
- РИА Новости
В ролике на приёме у психологов оказались действующий президент США Дональд Трамп, Джо Байден, избранный, по предварительным данным, новым американским лидером, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Ранее Студия Артемия Лебедева представила юбилейный логотип RTXV, посвящённый 15-летию первого международного информационного телеканала в России.
Капсульная коллекция мерча доступна в онлайн-магазине RT SHOP и на сайте Студии Артемия Лебедева.