RT выпустил шуточный ролик к 15-летию телеканала

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RT выпустил шуточный ролик, в котором представил, о чём разговаривают со своими психологами ведущие политики мира в преддверии 15-летия телеканала.
RT выпустил шуточный ролик к 15-летию телеканала
  • РИА Новости

В ролике на приёме у психологов оказались действующий президент США Дональд Трамп, Джо Байден, избранный, по предварительным данным, новым американским лидером, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Ранее Студия Артемия Лебедева представила юбилейный логотип RTXV, посвящённый 15-летию первого международного информационного телеканала в России. 

Капсульная коллекция мерча доступна в онлайн-магазине RT SHOP и на сайте Студии Артемия Лебедева.

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