RT выпустил шуточный ролик к 15-летию телеканала

RT выпустил шуточный ролик, в котором представил, о чём разговаривают со своими психологами ведущие политики мира в преддверии 15-летия телеканала.

РИА Новости

В ролике на приёме у психологов оказались действующий президент США Дональд Трамп, Джо Байден, избранный, по предварительным данным, новым американским лидером, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Ранее Студия Артемия Лебедева представила юбилейный логотип RTXV, посвящённый 15-летию первого международного информационного телеканала в России. Капсульная коллекция мерча доступна в онлайн-магазине RT SHOP и на сайте Студии Артемия Лебедева.