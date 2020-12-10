В США впервые за сутки умерли более 3 тысяч пациентов с коронавирусом

В США впервые за время пандемии за сутки зарегистрировано более 3 тыс. летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Уже известно о смерти не менее 3034 человек, но это пока не окончательные данные за последние сутки.

Общее число летальных случаев, связанных с коронавирусом, в США увеличилось до 289 298.

Ранее в Соединённых Штатах выявили ещё 215 586 новых случаев коронавируса.

Инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19 в мире.