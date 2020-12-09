В США за сутки выявили более 215 тысяч новых случаев коронавируса

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В США число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за последние сутки на 215 586.
В США за сутки выявили более 215 тысяч новых случаев коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Согласно последним данным, в США с начала эпидемии коронавирусной инфекции заболели более 15,1 млн человек.

Уточняется, что за сутки в стране от коронавируса умерли более 2,5 тыс. человек, число летальных исходов из-за COVID-19 в США уже превысило 286 тыс.

Ранее сообщалось, что американские учёные нашли «уязвимое место» у коронавирусов.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.

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