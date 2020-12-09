Лавров и глава МИД ОАЭ проведут переговоры в Москве

Министры иностранных дел России и Объединённых Арабских Эмиратов Сергей Лавров и Анвар Гаргаш проведут переговоры в Москве 14 декабря.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

Отмечается, что замглавы МИД России Михаил Богданов провёл встречу с послом ОАЭ Мухаммедом Аль-Джабером.

«В ходе беседы состоялось обсуждение приоритетных вопросов дальнейшего укрепления российско-эмиратских отношений, в том числе в плане подготовки к предстоящим в Москве 14 декабря с. г. переговорам глав внешнеполитических ведомств двух стран», — говорится в сообщении.

1 декабря Лавров провёл переговоры с главой МИД Италии.