Лавров и глава МИД ОАЭ проведут переговоры в Москве

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Министры иностранных дел России и Объединённых Арабских Эмиратов Сергей Лавров и Анвар Гаргаш проведут переговоры в Москве 14 декабря.
Лавров и глава МИД ОАЭ проведут переговоры в Москве
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

Отмечается, что замглавы МИД России Михаил Богданов провёл встречу с послом ОАЭ Мухаммедом Аль-Джабером.

«В ходе беседы состоялось обсуждение приоритетных вопросов дальнейшего укрепления российско-эмиратских отношений, в том числе в плане подготовки к предстоящим в Москве 14 декабря с. г. переговорам глав внешнеполитических ведомств двух стран», — говорится в сообщении.

1 декабря Лавров провёл переговоры с главой МИД Италии.

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