Лавров и глава МИД ОАЭ проведут переговоры в Москве
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.
Отмечается, что замглавы МИД России Михаил Богданов провёл встречу с послом ОАЭ Мухаммедом Аль-Джабером.
«В ходе беседы состоялось обсуждение приоритетных вопросов дальнейшего укрепления российско-эмиратских отношений, в том числе в плане подготовки к предстоящим в Москве 14 декабря с. г. переговорам глав внешнеполитических ведомств двух стран», — говорится в сообщении.
1 декабря Лавров провёл переговоры с главой МИД Италии.