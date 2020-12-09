Европейское агентство по лекарствам подверглось кибератаке

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Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) сообщило, что подверглось кибератаке. В связи с произошедшим проводится расследование.
Европейское агентство по лекарствам подверглось кибератаке
  • РИА Новости

«EMA подверглось кибератаке. Агентство оперативно начало полное расследование в тесном сотрудничестве с правоохранительными и прочими соответствующими органами», — заявили в агентстве.

В ЕМА пообещали сообщить подробности о произошедшем позднее.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в ЕС надеются, что вакцина от коронавирусной инфекции может быть зарегистрирована в Европе в декабре 2020-го или в начале 2021 года.

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