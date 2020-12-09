Европейское агентство по лекарствам подверглось кибератаке
- РИА Новости
«EMA подверглось кибератаке. Агентство оперативно начало полное расследование в тесном сотрудничестве с правоохранительными и прочими соответствующими органами», — заявили в агентстве.
В ЕМА пообещали сообщить подробности о произошедшем позднее.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в ЕС надеются, что вакцина от коронавирусной инфекции может быть зарегистрирована в Европе в декабре 2020-го или в начале 2021 года.