Совет глав МИД СНГ состоится 10 декабря

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Заседание Совета министров иностранных дел стран — членов СНГ состоится 10 декабря в режиме видеоконференции. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Совет глав МИД СНГ состоится 10 декабря
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Отмечается, что в текущем году председательство в содружестве осуществляет Узбекистан.

В МИД рассказали, что участники встречи планируют обсудить «широкий круг вопросов интеграционного взаимодействия в формате СНГ с акцентом на совместные действия по преодолению негативных последствий распространения новой коронавирусной инфекции».

Также сообщается, что «будет рассмотрен проект обновлённой Концепции дальнейшего развития СНГ, определяющей основные направления сотрудничества на среднесрочную перспективу, принят план многоуровневых межмидовских консультаций на 2021 год».

В ведомстве заявили, что министры «обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам».

«В привязке к отмечаемому в этом году 75-летию основания ООН особое внимание будет уделено центральной роли всемирной организации в современном мире. Участники встречи рассмотрят проекты решений, направленных на углубление партнёрских связей в культурно-гуманитарной, правоохранительной и других сферах», — говорится в сообщении.

В МИД добавили, что «ряд одобренных по итогам СМИД документов будет внесён в повестку дня заседания Совета глав государств СНГ 18 декабря 2020 года».

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что страны СНГ смогут получить российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 в числе первых после начала масштабной вакцинации в России.

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