Страны СНГ первыми получат российскую вакцину от COVID-19 после России
- Reuters
Соответствующее заявление она сделала во время выступления на заседании совета Межпарламентской ассамблеи СНГ.
«Хочу отметить, что после начала массовой вакцинации в России наши партнёры по СНГ смогут получить российский препарат в числе первых, сейчас предпринимаются все усилия для наращивания производства вакцин», — цитирует её ТАСС.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийский производитель фармацевтических препаратов Hetero договорились производить в Индии более 100 млн доз вакцины против коронавируса «Спутник V».