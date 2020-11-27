Страны СНГ первыми получат российскую вакцину от COVID-19 после России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что страны СНГ смогут получить российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 в числе первых после начала массовой вакцинации в России.

Соответствующее заявление она сделала во время выступления на заседании совета Межпарламентской ассамблеи СНГ.

«Хочу отметить, что после начала массовой вакцинации в России наши партнёры по СНГ смогут получить российский препарат в числе первых, сейчас предпринимаются все усилия для наращивания производства вакцин», — цитирует её ТАСС.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийский производитель фармацевтических препаратов Hetero договорились производить в Индии более 100 млн доз вакцины против коронавируса «Спутник V».