В ООН назвали число вынужденных переселенцев в мире

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Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) опубликовало доклад, в котором называется число вынужденных переселенцев в мире.
В ООН назвали число вынужденных переселенцев в мире
  • © REUTERS/Elias Marcou

Как пишет ТАСС со ссылкой на ведомство международной организации, к настоящему моменту число вынужденно покинувших свои дома превысило в мире 80 млн.

«По оценкам УВКБ, число вынужденно перемещённых лиц в мире превысило в середине текущего года 80 млн», — отметили в управлении.

Как уточняется в докладе, в начале 2020 года в мире насчитывалось около 79,5 млн вынужденных переселенцев. Это число включает 45,7 млн внутренне перемещённых лиц, 29,6 млн беженцев и 4,2 млн просителей убежища. 

По данным УВКБ, речь идёт о людях, которые были вынуждены покинуть свои дома по не зависящим от них причинам, в том числе вследствие вооружённых конфликтов и преследований.

Ранее в Минобороны России заявили, что в общей сложности в Нагорный Карабах в места постоянного проживания вернулись более 33 тыс. беженцев.

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