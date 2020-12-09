В ООН назвали число вынужденных переселенцев в мире

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) опубликовало доклад, в котором называется число вынужденных переселенцев в мире.

Как пишет ТАСС со ссылкой на ведомство международной организации, к настоящему моменту число вынужденно покинувших свои дома превысило в мире 80 млн.

«По оценкам УВКБ, число вынужденно перемещённых лиц в мире превысило в середине текущего года 80 млн», — отметили в управлении.

Как уточняется в докладе, в начале 2020 года в мире насчитывалось около 79,5 млн вынужденных переселенцев. Это число включает 45,7 млн внутренне перемещённых лиц, 29,6 млн беженцев и 4,2 млн просителей убежища.

По данным УВКБ, речь идёт о людях, которые были вынуждены покинуть свои дома по не зависящим от них причинам, в том числе вследствие вооружённых конфликтов и преследований.

Ранее в Минобороны России заявили, что в общей сложности в Нагорный Карабах в места постоянного проживания вернулись более 33 тыс. беженцев.