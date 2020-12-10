Лавров назвал главное событие для внешней политики России за 15 лет

Короткая ссылка
Осознание Западом того, что Россия является самостоятельной державой, для которой на первом месте всегда будут свои национальные интересы, — самое главное, что произошло с российской внешней политикой за последние 15 лет. Об этом в интервью RT заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Трудно какое-то одно событие вычленить из череды того, что происходило и продолжает происходить. Наверное, такой кумулятивный эффект имело осознание Западом того, что Россия — всё-таки это самостоятельная держава. И что у России всегда будут на первом месте свои национальные интересы, которые она готова честно и равноправно сопрягать с национальными интересами любой другой страны на основе международного права, но которая никогда не будет брать под козырёк», — сказал Лавров.

По его словам, это, наверное, «за 15 лет самое главное, что произошло и с российской внешней политикой, и в медийном пространстве, которое освещает ситуацию между Россией и Западом».

«И этот период далеко не закончен. Пытаются всё равно наши западные коллеги лишить Россию права самостоятельно определять своё будущее. Пытаются продвигать различные сценарии смены режима. Это уже почти не скрывается никем», — добавил он.

Как заявил министр, Запад делает всё, чтобы не дать российской внешней политике «достигать позитивных результатов», в том числе в её ближайшем окружении.

«Мы к этому относимся как к данности, к сожалению», — констатировал Лавров.

Кроме того, Лавров по случаю 15-летия RT описал телеканал тремя словами: профессионализм, оперативность и объективность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить