Бывший президент Эквадора поздравил RT с 15-летием
«Поздравляю RT с первым 15-летием. Желаю большой удачи, продолжать и дальше совершенствовать свой уровень журналистики. До сих пор вам это прекрасно удавалось. Со стороны Латинской Америки желаю, чтобы вы продолжали всё больше и лучше информировать нас. Это нам необходимо», — сказал он.
По словам Корреа, регион «очень нуждается в альтернативных источниках информации».
«И RT — это выход для нас. Так что мои поздравления, большой удачи — и вперёд!» — добавил он.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал RT динамичным, живым телеканалом, который даёт людям из разных стран объективную информацию о важнейших международных событиях.