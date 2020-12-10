Бывший президент Эквадора поздравил RT с 15-летием

Экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа в поздравлении RT с 15-летием отметил уровень журналистики телеканала, заявив, что Латинской Америке нужны такие альтернативные источники информации, как RT.

«Поздравляю RT с первым 15-летием. Желаю большой удачи, продолжать и дальше совершенствовать свой уровень журналистики. До сих пор вам это прекрасно удавалось. Со стороны Латинской Америки желаю, чтобы вы продолжали всё больше и лучше информировать нас. Это нам необходимо», — сказал он.

По словам Корреа, регион «очень нуждается в альтернативных источниках информации».

«И RT — это выход для нас. Так что мои поздравления, большой удачи — и вперёд!» — добавил он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал RT динамичным, живым телеканалом, который даёт людям из разных стран объективную информацию о важнейших международных событиях.