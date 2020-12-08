Посол России рассказал об обсуждениях производства вакцины в Алжире

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Посол России в Алжире Игорь Беляев в беседе с РИА Новости рассказал об обсуждениях вопроса производства российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в Алжире.
Посол России рассказал об обсуждениях производства вакцины в Алжире
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Мы обсуждали этот момент (возможность производства вакцины. — RT) во время наших встреч с министрами здравоохранения и фармацевтической промышленности (Алжира. — RT)», — заявил дипломат.

Он сообщил, что Россия «готова к сотрудничеству с Алжиром для производства вакцины на местном уровне».

«Я имею в виду Российский фонд прямых инвестиций, который занимается распределением вакцины за пределами страны», — пояснил Беляев.

Посол рассказал, что РФПИ «предлагает различные формы сотрудничества, среди них непосредственно приобретение, передача технологии, совместное производство и участие в третьей фазе испытаний».

«Это формы (сотрудничества. — RT), которые мы предложили алжирской стороне», — добавил он.

Ранее посол Перу в России Хуан дель Кампо сообщил, что Москва и Лима ведут переговоры об использовании российской вакцины от коронавируса «Спутник V». 

Завлабораторией госколлекции вирусов центра им. Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине «Спутник V».

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