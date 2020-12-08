В бундестаге заявили о провале санкционной политики ФРГ против России

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Спикер фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) по внешнеполитическим вопросам Армин-Паулюс Хампель в беседе с RT DE заявил, что правительство Германии должно признать, что санкционная политика в отношении России провалилась.
В бундестаге заявили о провале санкционной политики ФРГ против России
  • © REUTERS/Hannibal Hanschke

В АдГ считают неправильным путём санкционную политику правительства Германии. Хампель отметил, что обе страны пострадали от этого, «не в последнюю очередь немецкая экономика».

Он подчеркнул, что безопасность и стабильность в Европе достижимы только при участии России. По его словам, Россия является самым большим соседом Германии на востоке, мировой державой, с которой Берлину «умнее было бы развивать хорошие отношения».

Хампель рассказал, что представители АдГ совершат поездку в Москву с надеждой поспособствовать открытию новой главы в отношениях Германии и России. 

«Правительство Германии должно признать, что здесь, как и во многих других конфликтах с нашим участием, это участие ни к чему не привело. Санкционная политика провалилась», — заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, обсудив вопросы международной и двусторонней повестки.

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