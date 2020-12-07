Путин провёл телефонный разговор с Меркель
- Reuters
Как отмечается, Путин проинформировал о предпринятых посреднических усилиях для прекращения военных действий в Нагорном Карабахе, а также о деятельности российских миротворцев.
Стороны подчеркнули важность решения насущных проблем населения, отметив необходимость подключения специализированных международных структур к работе, которой занимается созданный Россией Центр гуманитарного реагирования.
Кроме того, рассказали в Кремле, Путин и Меркель выразили удовлетворение соблюдением перемирия в Донбассе и договорились о дальнейших контактах Москвы и Берлина по вопросам вакцин от коронавирусной инфекции.
Ранее в германском МИД заявили, что испытывают чувство облегчения в связи с соглашением о прекращении огня в Карабахе.