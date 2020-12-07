Путин провёл телефонный разговор с Меркель

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Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин провёл телефонный разговор с Меркель
  • Reuters

Как отмечается, Путин проинформировал о предпринятых посреднических усилиях для прекращения военных действий в Нагорном Карабахе, а также о деятельности российских миротворцев.

Стороны подчеркнули важность решения насущных проблем населения, отметив необходимость подключения специализированных международных структур к работе, которой занимается созданный Россией Центр гуманитарного реагирования.

Кроме того, рассказали в Кремле, Путин и Меркель выразили удовлетворение соблюдением перемирия в Донбассе и договорились о дальнейших контактах Москвы и Берлина по вопросам вакцин от коронавирусной инфекции.

Ранее в германском МИД заявили, что испытывают чувство облегчения в связи с соглашением о прекращении огня в Карабахе.

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